С одной и той же станции в одно и тоже время вышли два поезда в противоположном направлении скорость одного поезд 50 км.ч. а второго 85км.ч. какое рсстояние будет между поездами через 3 часа?

Математика
С одной и той же станции в одно и тоже время вышли два поезда в противоположном направлении скорость одного поезд 50 км.ч. а второго 85км.ч. какое рсстояние будет между поездами через 3 часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(85+50)×3=135×3=405 ответ: 405
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