С одной и той же станции в одно и тоже время вышли два поезда в противоположном направлении скорость одного поезд 50 км.ч. а второго 85км.ч. какое рсстояние будет между поездами через 3 часа?

Математика

С одной и той же станции в одно и тоже время вышли два поезда в противоположном направлении скорость одного поезд 50 км.ч. а второго 85км.ч. какое рсстояние будет между поездами через 3 часа?

Автор: Гость