Сочинение на тему мой учитель

Гость: Гость:

Я считаю, что учитель русского языка (например) самый лучший учитель. Он учить нас правильно писать, не менее правильно читать. Учит нас новым словам и помогает стать более грамотными. Я хочу сказать моему учителю русского огромное спасибо за то, что он вкладывает много сил на наше обучение и делает нас грамотными.