Сочинение на тему мой учитель

Русский язык
Сочинение на тему мой учитель
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю, что учитель русского языка (например) самый лучший учитель. Он учить нас правильно писать, не менее правильно читать. Учит нас новым словам и помогает стать более грамотными. Я хочу сказать моему учителю русского огромное спасибо за то, что он вкладывает много сил на наше обучение и делает нас грамотными.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Срочно скажите сколько будит 90 мм 123 см
Ответить
Українська мова
Слова: хапати, оббити, розробляти, винаходити. Утворити з ними всі можливі форми майбутнього часу.
Ответить
Математика
Прямокутний параалелепіпед з вимірами 6дм 12дм 15дм розрізали на кубики з ребром що дорівнює 5 см Яку довжину мав би ланцюг з кубиків якби їх розмі...
Ответить
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 120 км, одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Скорость одного велосипедиста равно...
Ответить
Математика
С одной и той же станции в одно и тоже время вышли два поезда в противоположном направлении скорость одного поезд 50 км.ч. а второго 85км.ч. какое ...
Ответить