Сочинение на тему мой учитель
Русский язык
Сочинение на тему мой учитель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю, что учитель русского языка (например) самый лучший учитель. Он учить нас правильно писать, не менее правильно читать. Учит нас новым словам и помогает стать более грамотными. Я хочу сказать моему учителю русского огромное спасибо за то, что он вкладывает много сил на наше обучение и делает нас грамотными.
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