Ребят,вопрос не по дз,а так Есть какая-нибудь песня,чтоб исполнить ее классом на "??лло,мы ищем таланты" Уже запарилась искать Только чтоб не совсем детская и банальная,на 9 класс
Музыка
Ребят,вопрос не по дз,а так Есть какая-нибудь песня,чтоб исполнить ее классом на "??лло,мы ищем таланты" Уже запарилась искать Только чтоб не совсем детская и банальная,на 9 класс
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Гость:
Не знаю... послушай э шоу гёрлс
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