Ребят,вопрос не по дз,а так Есть какая-нибудь песня,чтоб исполнить ее классом на "??лло,мы ищем таланты" Уже запарилась искать Только чтоб не совсем детская и банальная,на 9 класс

Музыка

Ребят,вопрос не по дз,а так Есть какая-нибудь песня,чтоб исполнить ее классом на "??лло,мы ищем таланты" Уже запарилась искать Только чтоб не совсем детская и банальная,на 9 класс

Автор: Гость