Ребята отремонтировали 4 парты,что составило 1/21 часть всех парт. сколько всего парт нужно отремонтировать?
Математика
Ребята отремонтировали 4 парты,что составило 1/21 часть всех парт. сколько всего парт нужно отремонтировать?
Ответ(ы):
Гость:
Т.к. 4= 1/21, то общее количество составит 4*21/1=84
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