Ребята отремонтировали 4 парты,что составило 1/21 часть всех парт. сколько всего парт нужно отремонтировать?

Математика

Ребята отремонтировали 4 парты,что составило 1/21 часть всех парт. сколько всего парт нужно отремонтировать?

Автор: Гость