Найди прощадь прямоугольника длинна которого 8 см а ширина 5 см
Математика
Найди прощадь прямоугольника длинна которого 8 см а ширина 5 см
Ответ(ы):
Гость:
Длина прямоугольника- 8см Ширина прямоугольника-5см S прямоугольника-?см кв. 1) 8•5= 40 (см.кв.) = s прямоугольника Ответ: 40 см.кв. Удачи!;)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С одной грядки собрали 12 мешков моркови, а с другой - 8 мешков. масса всей собранной моркови 960 кг. найди массу моркови собранной с каждой гряды ...
Математика
Помогите решить пожалуйста задачи . 1) В одном пакете 3/4 урюка.В скольких пакетах содержится 6 кг урюка? 2)один шаг ребёнка равен 2/5 метров С...