Как звали царя Крита , Крит это древний город

История
Как звали царя Крита , Крит это древний город
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Минос-легендарный царь Крита
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