Сочинение на тему :если бы мы прилетели на луну чтобы мы увидели?

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Радугу можно увидеть не только днём. Существуют и лунные радуги, возникающие с помощью отражённого луной солнечного света. Так как этот свет существенно слабее прямого солнечного, для человеческого глаза лунная радуга обычно выглядит просто белой, но фотоаппарат с длительной экспозицией может зафиксировать её в цветном виде Луна́ — естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших кСолнцу планет, Меркурия и Венеры, спутников нет. Второй по яркости[комм. 1] объект на земномнебосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны — 384 467 км(0,002 57 а. е., ~ 30 диаметров Земли).Видимая звёздная величина полной Луны на земном небе −12,71m[3].Освещённость, создаваемая полной Луной возле поверхности Земли при ясной погоде, составляет 0,25 — 1 лк.Луна является единственнымастрономическим объектом вне Земли, на котором побывал человек