Сколько минут содерхется в половине часа? в трети часа? в четверти часа
Математика
Сколько минут содерхется в половине часа? в трети часа? в четверти часа
Ответ(ы):
Гость:
30мин,20 мин,15 мин я думаю, что так
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