Сравните: 1 – и 0 1000 000 Пожалуйста помогите, это наверно легко, но я все проболе??а....

Математика

Сравните: 1 – и 0 1000 000 Пожалуйста помогите, это наверно легко, но я все проболе??а....

Автор: Гость