Добрый вечер.Помогите небольшое сочинения на тему « характеристика Тараса Бульбы"

Гость: Гость:

Тарас бульба главный герой повести его сыновья остап и второй я забыл имя будет н сражаются с поляками но по несчасливой случайности н влюбляется в дочку поляка и становиться предателем но тарас не считал его предателем и когда н жгли на костре он хотел его спасти но н окрикнул его и сказал всем возвратиться