Добрый вечер.Помогите небольшое сочинения на тему « характеристика Тараса Бульбы"
Русский язык
Добрый вечер.Помогите небольшое сочинения на тему « характеристика Тараса Бульбы"
Ответ(ы):
Гость:
Тарас бульба главный герой повести его сыновья остап и второй я забыл имя будет н сражаются с поляками но по несчасливой случайности н влюбляется в дочку поляка и становиться предателем но тарас не считал его предателем и когда н жгли на костре он хотел его спасти но н окрикнул его и сказал всем возвратиться
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