У родителей, имеющих карие глаза, родился голубоглазый сын. Определите генотипы в??ех упомянутых лиц, если карий цвет газ доминирует над голубым. (С ходом решения если можно.)

Биология

У родителей, имеющих карие глаза, родился голубоглазый сын. Определите генотипы в??ех упомянутых лиц, если карий цвет газ доминирует над голубым. (С ходом решения если можно.)

Автор: Гость