У родителей, имеющих карие глаза, родился голубоглазый сын. Определите генотипы в??ех упомянутых лиц, если карий цвет газ доминирует над голубым. (С ходом решения если можно.)

Биология
У родителей, имеющих карие глаза, родился голубоглазый сын. Определите генотипы в??ех упомянутых лиц, если карий цвет газ доминирует над голубым. (С ходом решения если можно.)
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Ответ: Генотип матери: Аа. Генотип отца Аа. Генотип ребёнка аа.
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