13. Из символов А, Б и С составлена последовательность: А, Б, С, БА, ББ, БС … . Напишите 10-ый элемент последовательности. A) ААА B) СБА C) БАА D) АБС 14. Из слова «домино» после шифрования получили слово «номидо», Какое с...

Информатика
13. Из символов А, Б и С составлена последовательность: А, Б, С, БА, ББ, БС … . Напишите 10-ый элемент последовательности. A) ААА B) СБА C) БАА D) АБС 14. Из слова «домино» после шифрования получили слово «номидо», Какое слово получится из слова «кукарача», если оно шифруется по такому же правилу? A) чаракаку B) чакараку C) кукачара D) чукакару
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Ответ(ы):
Гость:
13 ответ ААА 14 ответ чакараку
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