Помогите всё плз очень нужно!!
Геометрия
Помогите всё плз очень нужно!!
Ответ(ы):
Гость:
A.1 : 1 A.2: 3 A.3: 2 а дальше в уме не могу
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