Нужно 6-7 глаголов(удивление домашнему заданию)
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Нужно 6-7 глаголов(удивление домашнему заданию)
Ответ(ы):
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Читать писать рисовать Играть танцевать петь говорить
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