5 класс! 7 1/12 - (k - 1 1/3) = 4 17/36 СРОЧНО!
Математика
5 класс! 7 1/12 - (k - 1 1/3) = 4 17/36 СРОЧНО!
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