Груз массой 200 грамм подвешен к пружине и совершает колебания как изменится часто??а колебаний если к этой пружине подвесили тело масса 0,8 кг

Физика
Груз массой 200 грамм подвешен к пружине и совершает колебания как изменится часто??а колебаний если к этой пружине подвесили тело масса 0,8 кг
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