Груз массой 200 грамм подвешен к пружине и совершает колебания как изменится часто??а колебаний если к этой пружине подвесили тело масса 0,8 кг
Физика
Груз массой 200 грамм подвешен к пружине и совершает колебания как изменится часто??а колебаний если к этой пружине подвесили тело масса 0,8 кг
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В новом студенческом общежитии 20 трёхкомнатных квартир, 40 двухкомнатных и 4 однок??мнатые . Сколько студентов в общежитии , если у каждого из них...
Русский язык
Русский язык