Груз массой 200 грамм подвешен к пружине и совершает колебания как изменится часто??а колебаний если к этой пружине подвесили тело масса 0,8 кг

Физика

Груз массой 200 грамм подвешен к пружине и совершает колебания как изменится часто??а колебаний если к этой пружине подвесили тело масса 0,8 кг

Автор: Гость