В новом студенческом общежитии 20 трёхкомнатных квартир, 40 двухкомнатных и 4 однок??мнатые . Сколько студентов в общежитии , если у каждого из них отдельная комната.
Математика
В новом студенческом общежитии 20 трёхкомнатных квартир, 40 двухкомнатных и 4 однок??мнатые . Сколько студентов в общежитии , если у каждого из них отдельная комната.
Ответ(ы):
Гость:
144 студента 20*3+40*2+4=144
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