В новом студенческом общежитии 20 трёхкомнатных квартир, 40 двухкомнатных и 4 однок??мнатые . Сколько студентов в общежитии , если у каждого из них отдельная комната.

Математика

В новом студенческом общежитии 20 трёхкомнатных квартир, 40 двухкомнатных и 4 однок??мнатые . Сколько студентов в общежитии , если у каждого из них отдельная комната.

Автор: Гость