Посадил дед репку.А кроме репки,еще свеклу,морковь,брюкву и редьку.Выросла свекла больше моркови,редька меньше брюквы,а морковь больше брюквы.Расположите овощи по порядку.

Математика

Посадил дед репку.А кроме репки,еще свеклу,морковь,брюкву и редьку.Выросла свекла больше моркови,редька меньше брюквы,а морковь больше брюквы.Расположите овощи по порядку.

Автор: Гость