Посадил дед репку.А кроме репки,еще свеклу,морковь,брюкву и редьку.Выросла свекла больше моркови,редька меньше брюквы,а морковь больше брюквы.Расположите овощи по порядку.

Математика
Посадил дед репку.А кроме репки,еще свеклу,морковь,брюкву и редьку.Выросла свекла больше моркови,редька меньше брюквы,а морковь больше брюквы.Расположите овощи по порядку.
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Гость:
Свекла морковь брюква редька
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