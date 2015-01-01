9. Для создания рисунка размером 8х8 пикселей использовалась палитра из 4-х градаци?? серого цвета. Найдите информационный объем рисунка, если для его кодирования использовали минимальное количество бит? A) 52 бит; B) 64 бит;...

Информатика

9. Для создания рисунка размером 8х8 пикселей использовалась палитра из 4-х градаци?? серого цвета. Найдите информационный объем рисунка, если для его кодирования использовали минимальное количество бит? A) 52 бит; B) 64 бит; C) 128 байт; D) 7 байт 10. Из 25 учащихся в классе 8 учатся на «4» и «5», 5 – на «3» и «4», Тех, кто учится только на «5» в два раза меньше тех, кто учится только на «3» и в три раза меньше тех, кто учится только на «4». Сколько людей учатся только на «4»? A) 6 B) 4 C) 3 D) 2

Автор: Гость