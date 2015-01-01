9. Для создания рисунка размером 8х8 пикселей использовалась палитра из 4-х градаци?? серого цвета. Найдите информационный объем рисунка, если для его кодирования использовали минимальное количество бит? A) 52 бит; B) 64 бит;...
Информатика
9. Для создания рисунка размером 8х8 пикселей использовалась палитра из 4-х градаци?? серого цвета. Найдите информационный объем рисунка, если для его кодирования использовали минимальное количество бит? A) 52 бит; B) 64 бит; C) 128 байт; D) 7 байт 10. Из 25 учащихся в классе 8 учатся на «4» и «5», 5 – на «3» и «4», Тех, кто учится только на «5» в два раза меньше тех, кто учится только на «3» и в три раза меньше тех, кто учится только на «4». Сколько людей учатся только на «4»? A) 6 B) 4 C) 3 D) 2
Ответ(ы):
Гость:
9)вообще когда считал,получалось 128 бит,но увы там в ответе биты,значит самое оптимальное 64 бит,ответ Б 10) ответ 6,не буду расписывать,слишком долго,там из 25 вычитаешь 13 = 12 и из 12 по условию задачи бежишь
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