Помогите решить уравнение (900:50)-20*10=x
Математика
Помогите решить уравнение (900:50)-20*10=x
Ответ(ы):
Гость:
900/50=18 20*10=200 18-200=-182 Х=-182
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