Помогите решить пожалуйста задачи . 1) В одном пакете 3/4 урюка.В скольких пакетах содержится 6 кг урюка? 2)один шаг ребёнка равен 2/5 метров Сколько шагов сделает ребёнок пройдя расстояние равное 100м 3)скорость распростра...

Математика

Помогите решить пожалуйста задачи . 1) В одном пакете 3/4 урюка.В скольких пакетах содержится 6 кг урюка? 2)один шаг ребёнка равен 2/5 метров Сколько шагов сделает ребёнок пройдя расстояние равное 100м 3)скорость распространения звука в воздухе равна 3/10 км/с За сколько секунд распростронится звук на расстояние равное 3 км.

Автор: Гость