Помогите решить пожалуйста задачи . 1) В одном пакете 3/4 урюка.В скольких пакетах содержится 6 кг урюка? 2)один шаг ребёнка равен 2/5 метров Сколько шагов сделает ребёнок пройдя расстояние равное 100м 3)скорость распростра...

Математика
Помогите решить пожалуйста задачи . 1) В одном пакете 3/4 урюка.В скольких пакетах содержится 6 кг урюка? 2)один шаг ребёнка равен 2/5 метров Сколько шагов сделает ребёнок пройдя расстояние равное 100м 3)скорость распространения звука в воздухе равна 3/10 км/с За сколько секунд распростронится звук на расстояние равное 3 км.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Задание первое вот ответ 4 пакета задание 2 вот ответ 500 шагов задание 3 ответ 12 секунд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Сравните два умозаключения. Выберите верное: 1) Все дети любят яблоки. Света-ребёнок. Следовательно, Света любит яблоки. 2)Все дети любят я...
Ответить
Русский язык
Что такое ЛЕКСИЧЕСКОЕ значение? ??
Ответить
Математика
Помогите решить уравнение (900:50)-20*10=x
Ответить
Математика
Сколько минут содерхется в половине часа? в трети часа? в четверти часа
Ответить
Информатика
9. Для создания рисунка размером 8х8 пикселей использовалась палитра из 4-х градаци?? серого цвета. Найдите информационный объем рисунка, если для ...
Ответить