Помогите решить пожалуйста задачи . 1) В одном пакете 3/4 урюка.В скольких пакетах содержится 6 кг урюка? 2)один шаг ребёнка равен 2/5 метров Сколько шагов сделает ребёнок пройдя расстояние равное 100м 3)скорость распростра...
Математика
Помогите решить пожалуйста задачи . 1) В одном пакете 3/4 урюка.В скольких пакетах содержится 6 кг урюка? 2)один шаг ребёнка равен 2/5 метров Сколько шагов сделает ребёнок пройдя расстояние равное 100м 3)скорость распространения звука в воздухе равна 3/10 км/с За сколько секунд распростронится звук на расстояние равное 3 км.
Ответ(ы):
Гость:
Задание первое вот ответ 4 пакета задание 2 вот ответ 500 шагов задание 3 ответ 12 секунд
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