Ребята подскажите пожалуйста.Не знаю как решить и записать

Математика
Ребята подскажите пожалуйста.Не знаю как решить и записать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр - это сумма длин всех сторон четырехугольника: Р = 3+4+4+4+5 = 20 см Чтобы найти площадь четырехугольника, найдем сначала площадь квадрата, затем площадь треугольника, сложим обе площади, это и будет площадь четырехугольника: S(квадрата) = 4 *4 = 16 см2 S(треуг) = 1/2 * 4*3= 6 см 2 S(четырех-ка) = 16+6 = 22 см2
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