Ребята, помогите решить. Решите пожалуйста правильно! За все 5 заданий даю 28 баллов! Нужно решить все 5 заданий!

Гость: Гость:

1. Нечетной является функция, для которой верно следующее: f(-x) = -f(x), т.е. функция, которая является симметричной относительно начала координат. Под это условие подходит только график на 3-м рисунке. 2. Достаточно подставить какую-нибудь точку с графика, например (1, 1). Равенство будет выполнено только для 1) 3. Т.к. степень корня нечетная, то под ним может быть любое число. Т.о. область определения от минус до плюс бесконечности. 4. Модуль не может быть меньше нуля, но при этом нулем в данном случае он быть может. При x = 5/3 значение будет равно 0, оно же и будет минимальным. 5. Классическая функция кубической параболы. Возрастает от нуля до плюс бесконечности.