Сумма трех чисел, каждое последующее из которых на 50 больше предыдущего, равно 450. ??айдите наименьшее из чисел.
Математика
Сумма трех чисел, каждое последующее из которых на 50 больше предыдущего, равно 450. ??айдите наименьшее из чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
350...........................
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