Лисички рано появляются в лесу.Это очень вкусные грибы.Подчеркнуть подлежащие и сказуемое
Русский язык
Лисички рано появляются в лесу.Это очень вкусные грибы.Подчеркнуть подлежащие и сказуемое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лисички-подлежащие,появляются -сказуемое.Грибы-подлежащее, сказуемого нет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Два автомобиля ехали с одинаковой скоростью. Один из них проехал 400 км, а другой 480км. Сколько часов был в пути кахдай автомобиль, если первый бы...