Лисички рано появляются в лесу.Это очень вкусные грибы.Подчеркнуть подлежащие и сказуемое

Русский язык
Лисички рано появляются в лесу.Это очень вкусные грибы.Подчеркнуть подлежащие и сказуемое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лисички-подлежащие,появляются -сказуемое.Грибы-подлежащее, сказуемого нет
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