Лисички рано появляются в лесу.Это очень вкусные грибы.Подчеркнуть подлежащие и сказуемое

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Лисички рано появляются в лесу.Это очень вкусные грибы.Подчеркнуть подлежащие и сказуемое

Автор: Гость