Первое что создал бог по Библии
История
Первое что создал бог по Библии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот держи... День первый: сотворение неба и земли, света и тьмы День второй: сотворение тверди День третий: сотворение суши и земли, морей и растений День четвертый: сотворение дня и ночи, времени, знамений День пятый: сотворение пресмыкающихся и птиц День шестой: сотворение животных и человека День седьмой: благословение и освящение седьмого дня
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