Помогите составить уравнение к первому черчежу!
Математика
Помогите составить уравнение к первому черчежу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А случайно не 46+х=75?
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