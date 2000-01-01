Ребята помогите срочно!!!!!!((( Помогите решить задачи по физике умоляю! Буду очень благодарна! №1 Объём куска железа равен 0,2 кубичных метра. Найти выталкивающую силу, которая действует на него , при полном погружении в ...

Физика

Ребята помогите срочно!!!!!!((( Помогите решить задачи по физике умоляю! Буду очень благодарна! №1 Объём куска железа равен 0,2 кубичных метра. Найти выталкивающую силу, которая действует на него , при полном погружении в воду! № Найти чему равен объём куска меди , если он выталкивается из керосина с силой 240 ньютонов

Автор: Гость