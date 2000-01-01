Ребята помогите срочно!!!!!!((( Помогите решить задачи по физике умоляю! Буду очень благодарна! №1 Объём куска железа равен 0,2 кубичных метра. Найти выталкивающую силу, которая действует на него , при полном погружении в ...
Физика
Ребята помогите срочно!!!!!!((( Помогите решить задачи по физике умоляю! Буду очень благодарна! №1 Объём куска железа равен 0,2 кубичных метра. Найти выталкивающую силу, которая действует на него , при полном погружении в воду! № Найти чему равен объём куска меди , если он выталкивается из керосина с силой 240 ньютонов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Fa=po*g*V Fa=1000*10*0.2=2000Н 2.Fa=po*g*V V=Fa/po*g V=240/800*10=0.03м^3
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