Ребята помогите уже целый день не могу написать ЧТО ЗНАЧИТ ЯЗЫК ДЛЯ НАРОДА!!!
Русский язык
Ребята помогите уже целый день не могу написать ЧТО ЗНАЧИТ ЯЗЫК ДЛЯ НАРОДА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Язык – это не только инструмент для общения между разными людьми. Значение родного языка в жизни человека куда более глубокое и важное. Он является носителем культуры, менталитета, традиций и истории каждого народа. В мире насчитывается более 6 тысяч разных языков. Какие-то из них похожи, и представители расположенных рядом стран могут понять устную речь друг друга полностью или частично, другие абсолютно непонятны и не имеют ничего схожего с родным для человека наречием. Даже в пределах одной страны могут быть в ходу разные диалекты.Каждый из них – это изюминка края, его душа. Ведь язык - это отображение мысли как одного отдельно взятого человека, так и группы людей, целой нации. Это определяющая составляющая национального единства, объединяющая разных по духу, способу существования, социальным аспектам людей. Высказывание Э. Сепира очень характерно описывает роль языка в становлении культуры как явления и культуры отдельно взятого человека: «Культуру можно определить как то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают».
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