Ребята помогите уже целый день не могу написать ЧТО ЗНАЧИТ ЯЗЫК ДЛЯ НАРОДА!!!

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Язык – это не только инструмент для общения между разными людьми. Значение родного языка в жизни человека куда более глубокое и важное. Он является носителем культуры, менталитета, традиций и истории каждого народа. В мире насчитывается более 6 тысяч разных языков. Какие-то из них похожи, и представители расположенных рядом стран могут понять устную речь друг друга полностью или частично, другие абсолютно непонятны и не имеют ничего схожего с родным для человека наречием. Даже в пределах одной страны могут быть в ходу разные диалекты.Каждый из них – это изюминка края, его душа. Ведь язык - это отображение мысли как одного отдельно взятого человека, так и группы людей, целой нации. Это определяющая составляющая национального единства, объединяющая разных по духу, способу существования, социальным аспектам людей. Высказывание Э. Сепира очень характерно описывает роль языка в становлении культуры как явления и культуры отдельно взятого человека: «Культуру можно определить как то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают».