Ребята пожалуйста составте 10 примеров на деление на двух значное число
Математика
Ребята пожалуйста составте 10 примеров на деление на двух значное число
Ответ(ы):
Гость:
9520 : 8 =21000 : 210 =5500 : 11 =22000 : 20 =6860 : 7 = 78400 : 56 =228000 : 38 =905000 : 50 =844000 : 20 =18000 : 450 =
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