Ребята пожалуйста составте 10 примеров на деление на двух значное число

Математика
Ребята пожалуйста составте 10 примеров на деление на двух значное число
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
9520 : 8 =21000 : 210 =5500 : 11 =22000 : 20 =6860 : 7 = 78400 : 56 =228000 : 38 =905000 : 50 =844000 : 20 =18000 : 450 =
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1)Рассмотрите на рисунки и напишите существительные ,называющие людей по роду зан??тий профессий. 2) Найдите лишнее слово в каждом столбике ,и объя...
Ответить
Математика
Номер #1261, 1262.Помогите пожалуйста,на завтра срочняк!!!!:-)
Ответить
Математика
Помогите пж N1327 умаляю
Ответить
Русский язык
Придумай и запиши маленькую сказку о героях которые живут в волшебной стране.В эт??й стране все время идет дождь.Какие герои там могут жить?
Ответить
Английский язык
Вспомни и запиши по - английский, что делали вчера члены твоей семьи
Ответить