Ребята сделали для птиц кормушку и повесили ее на березу. помогите пожалуйста сде??ать грамматический разбор

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Ребята сделали для птиц кормушку и повесили ее на березу. помогите пожалуйста сде??ать грамматический разбор

Автор: Гость