Ребята сделали для птиц кормушку и повесили ее на березу. помогите пожалуйста сде??ать грамматический разбор
Русский язык
Ребята сделали для птиц кормушку и повесили ее на березу. помогите пожалуйста сде??ать грамматический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребята подлежащие сделали повесили сказуемое. для предлог. птиц дополнение. и союз. её местоимение, на предлог берёзу дополнение
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