Ребятушки,пожалуйста,помогите!Нужно сочинение,"каким вы предсьавляете себе образ анны Ахматовой?Какими чертами он наделен?"

Литература
Ребятушки,пожалуйста,помогите!Нужно сочинение,"каким вы предсьавляете себе образ анны Ахматовой?Какими чертами он наделен?"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Анна Ахматова – одна из центральных фигур русской поэзии XX века. Она и сегодня остается одним из наиболее популярных русских поэтов как у нас, так и на Западе, о ней читают лекции в Сорбонне и Оксфорде, пишут исследования о ее творчестве студенты и литературоведы, издаются ее произведения. Ее образ, как и в начале творческого пути, вновь вдохновляет поэтов, скульпторов, художников, композиторов, которые открывают для нас новое, необычное видение Ахматовой.Самая волнующая ее тема-это любовь.
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