Редкие струнные инструменты ,напишите пожалуйста
Музыка
Редкие струнные инструменты ,напишите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Апхьарца, арпеджионе, баньху, гадулка, гиджак, гудок, кеменче, ребаб, таус, Чаган это струнно- смычковые. А это просто струнные гусли, домра, хомус, кобыз, комуз, домбыра, альт и другие муз. инструменты. Удачного дня и хорошего настроения.
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