Редкие струнные инструменты ,напишите пожалуйста

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Апхьарца, арпеджионе, баньху, гадулка, гиджак, гудок, кеменче, ребаб, таус, Чаган это струнно- смычковые. А это просто струнные гусли, домра, хомус, кобыз, комуз, домбыра, альт и другие муз. инструменты. Удачного дня и хорошего настроения.