Реферат про птиц летних и зимних
Биология
Реферат про птиц летних и зимних
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Птицы — теплокровные существа. Средняя температура их тела составляет 41°С. Это означает, что они могут сохранять активность в холодное время года, но нуждаются в большем количестве пищи. Зимой все изменения в жизни животных и птиц связаны с наступлением холодов, исчезновением привычной пищи. Животные приспосабливаются к холоду, снегу, голоду. Зимующие птицы не улетают от нас зимой, а круглый год живут с нами. В приложении 1, автором которого являются составители учебников, мы можем познакомиться с различными видами зимующих птиц. И зимой, и летом у нас живут воробьи, сороки, галки, голуби, рябчики, тетерева. Птицы, которые живут в наших краях зимой и летом называются оседлые. Зимой у нас можно встретить снегирей, свиристелей, чечеток. Эти птицы летом живут в северных лесах, а осенью прилетают к нам зимовать. Таких птиц «называют кочующими. Эти птицы находят зимой себе корм. Они клюют ягоды, находят насекомых
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