Сочинение про младшего братика

Гость: Гость:

Мой братик. Моего братика зовут Иван мы с ним каждый день выходим на свежый воздух играть.Один раз мы пошли в лес и увидели медведя мы испугались и побежали домой,Братик рассказал всё маме мама сказала не ходить больше в лес.