Сочинение про младшего братика
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Сочинение про младшего братика
Ответ(ы):
Гость:
Мой братик. Моего братика зовут Иван мы с ним каждый день выходим на свежый воздух играть.Один раз мы пошли в лес и увидели медведя мы испугались и побежали домой,Братик рассказал всё маме мама сказала не ходить больше в лес.
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