Задача в магазин привезли 406594 кг цемента а в другой одел в 8 раз меньше )))))))))(((((
Математика
Задача в магазин привезли 406594 кг цемента а в другой одел в 8 раз меньше )))))))))(((((
Ответ(ы):
Гость:
406594 : 8 = 50824 ( кг )
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