Помогите продолжить роман "Дубровский"

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Помогите продолжить роман "Дубровский"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Например: 1) Умирает муж  Маши 2) Она возвращается к отцу в поместье 3) Предположим что Дубровский живёт в этой же деревни 4) Они встречаются с Машей 5) Признаются друг другу в любви, играют свадьбу!Есть другой вариант: 1) Дубровский убивает отца Маши, за смерть своего отца. 2) Узнав о б этом Маша приезжает с мужем на похороны 3) Дубровский убивает Машу  4)  Уезжает в другую страну. Пушкин сам хотел написать продолжение, но не успел... ИЛИ: ...Молодая жена для лечения своего раненого супруга выехала не воды в Немецкий курорт  *КК* Там Мария Кирилловна стала посещать вечера в доме русского консула  Князь Верейский болел себе тихо и стонал в своё удовольствие.  Однажды когда Мария на рынке покупала ковёр она споткнулась и упала бы.. . но оказалась в крепких руках бодрого бородача.. . глаза которого так и пылали невероятным блеском нежности. Так встретились вновь Мария и Владимир. В скором времени Мария стала вдовой (воды не помогли князю) а через год вышла за муж И навсегда поселились они  в Америке.. . Уж сколько веков прошло а любовь Владимира Дубровского к Марии Троекуровой печалит новое покаление.. . и всем хочется придумать окончание.  Разве можно придумать окончание любви? 
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