Аэросани сначала ехали 2 часа со скоростью 60 км/ч, а потом ехали ещё 4 часа со скоростью 57 км/ч. Какое расстояние проехали аэросани Зяблик сначала летел 3 часа со скоростью 50км/ч, а потом он летел ещё 2 часа со скоростью 48...

Математика
Аэросани сначала ехали 2 часа со скоростью 60 км/ч, а потом ехали ещё 4 часа со скоростью 57 км/ч. Какое расстояние проехали аэросани Зяблик сначала летел 3 часа со скоростью 50км/ч, а потом он летел ещё 2 часа со скоростью 48 км/ч. Какое расстояние пролетел зяблик? Почтальон сначала шёл 30 минут со скоростью 70 м/мин, а потом он прошёл еще 20 минут. С какой скоростью почтальон пройдёт оставшийся путь, если всего он прошёл 3300 м ? Скворец сначала летел 14 секунд со скоростью 20 м/с, а потом пролетел еще 16 секунд. С какой скоростью летел скворец потом, если всего он пролетел 680 метров ?
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Гость:
Уууу это такие легкие задачи!!
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