Во второй главе евгения онегина пушкина называют создателем метаморфоз овидия его другим именем

Литература
Во второй главе евгения онегина пушкина называют создателем метаморфоз овидия его другим именем
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Это игровой конкурс по литературе? 1 вопрос,ответ: Назон.
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