Сколько будет: (5.325.566.+3.560)-(458*432+40890:58)*2 Распешите пожалуйста по действиям.

Математика
Сколько будет: (5.325.566.+3.560)-(458*432+40890:58)*2 Распешите пожалуйста по действиям.
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Гость:
(5329126-198558)·2 5130568·2=10261136
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