Сколько будет: (5.325.566.+3.560)-(458*432+40890:58)*2 Распешите пожалуйста по действиям.

Математика

Сколько будет: (5.325.566.+3.560)-(458*432+40890:58)*2 Распешите пожалуйста по действиям.

Автор: Гость