Относительная плотность паров непредельного углеводорода ряда этилена(СnH2n)по во??ороду равна 49. найдите молекулярную формулу углеводорода

Химия
Относительная плотность паров непредельного углеводорода ряда этилена(СnH2n)по во??ороду равна 49. найдите молекулярную формулу углеводорода
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
M=P*M(H2)=49*2=98 12n+2n=98 n=98/14 n=7 C7H14 по-моему так
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