71. запиши следующие произведения в виде суммы. 25м*3. 56кг*4. 24ч*7. 58кв.м*2

Математика
71. запиши следующие произведения в виде суммы. 25м*3. 56кг*4. 24ч*7. 58кв.м*2
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