Реформы католической церкви(конспект)

Гость: Гость:

ЗДЕСЬ РЕФОРМЫ Движение, вызванное Лютером, Кальвином и Цвингли, получило общее название реформации или протестантизма. Оно вызвало в Католической Церкви сильную реакцию, которая касалась, с одной стороны, искоренения внутренних недостатков, а с другой – уточнения католического вероисповедания.Для реформы Церкви был созван, по настоянию Карла V, Собор Западной Церкви в городке Тренто в Италии, который получил название Тридентского Собора (1545 – 1563). Он имел три сессии, причем на первых двух присутствовало очень незначительное количество епископов (28), главным образом, итальянцев, так что он не представлял всей Западной Церкви. Только на третью сессию 1561 – 1563 года съехалось 105 епископов из разных стран.Собор вынес постановления относительно церковной дисциплины, составил полный катехизис и подтвердил главенство пап в Западной Церкви. Одним из важных решений Собора было учреждение семинарий во всех епархиях для поднятия уровня образования духовенства. Был также введен список книг, которых католикам не разрешалось читать.Очень большую роль в укреплении папской власти сыграл орден иезуитов, появившийся в самый разгар реформации. Основателем его был испанский дворянин Игнатий Лойола (1491 – 1556), человек с мечтательно-рыцарским настроением духа.<Лойола был офицером испанской армии, который, после тяжелого ранения, решил посвятить себя служению Богу. Он отправился сначала миссионером в Палестину, потом принялся за изучение богословия в Парижском университете. По окончании образования он дал обет вместе с небольшой группой друзей употребить все силы на борьбу с врагами Церкви и целиком отдать себя в распоряжение папства.В 1540 г. папа утвердил устав нового ордена, который сразу оказал ему очень большие услуги. В основу своего устава Игнатий Лойола поставил полное повиновение начальникам и строгую духовную дисциплину. Во главе ордена стоял генерал, избираемый на всю жизнь и обладавший полнотой власти. Иезуиты влияли главным образом на подрастающие поколения, так как занимались, кроме миссии и борьбы с ересями, воспитанием юношества. Особенное влияние орден иезуитов получил в Испании, Баварии, Италии и Польше.