Определите по словарю лексическое значение слова снебь

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Определите по словарю лексическое значение слова снебь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снедь-  это еда, все съестное, все чем питается человек  или животное.
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