Определите по словарю лексическое значение слова снебь
Русский язык
Определите по словарю лексическое значение слова снебь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снедь- это еда, все съестное, все чем питается человек или животное.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Крейсерська швидкість руху сучасного українського літака АН-158 становить 820км/год.Скільки часу витратить літак,щоб подолати 410км?
Музыка
Математика
Биология
Установите последовательность групп животных в порядке их усложнения в процессе эволюции 1) тип кишечнополостые 2) тип кольчатые черви 3) тип кругл...