Как вы понимаете слова Герцена: «Одна музыка может перенести трепет одной души в другую…
Музыка
Как вы понимаете слова Герцена: «Одна музыка может перенести трепет одной души в другую…
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То есть ты слышишь музыку или песню или мелодию и она тебе очень нравится и ты эту же песню или мелодию поёшь или играешь другим людям и им тоже нравится и так все передают друг другу
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