Укажите предложения, выражающие суждения. Лето – лучшее время года. Был ли Напо??еон французским императором? Наполеон никогда не был французским императором. Кто автор романа «Анна Каренина»? Мой друг! Отчизне посвятим / ...

Право

Укажите предложения, выражающие суждения. Лето – лучшее время года. Был ли Напо??еон французским императором? Наполеон никогда не был французским императором. Кто автор романа «Анна Каренина»? Мой друг! Отчизне посвятим / Души прекрасные порывы! (А.С. Пушкин). Водители! Не нарушайте правил дорожного движения! Сократ – великий античный философ. Барокко – художественный стиль XVII–XVIII веков. И какой же русский не любит быстрой езды? (Н.В. Гоголь). Кто над морем не философствовал? (В.В. Маяковский). Подлежащее и сказуемое являются главными членами предложения. Когда был основан Казанский государственный университет? Да здравствует солнце, да скроется тьма (А.С. Пушкин). Казань расположена на берегу Волги. «Не убий».

Автор: Гость