Чем выражено подлежащее: 1)они все вместе пошли в лес искать друга 2)видали кто-т?? запел 3)дежурные внимательно проверяли входные билеты

Русский язык
Чем выражено подлежащее: 1)они все вместе пошли в лес искать друга 2)видали кто-т?? запел 3)дежурные внимательно проверяли входные билеты
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) местоимение 2) неопределенное местоимение 3) существительное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
189-56=сколько будет
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста 1 вопрос
Ответить
Математика
Спортсмен во время тренировки сделал три забега.Второй забег был на 50 м длинее первого,а третий на 60 м короче второго.Сколько метров составил тре...
Ответить
Қазақ тiлi
Өз бағытыңды танда эссе
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста охарактеризовать предложение получилось мягкая пастель по русскому
Ответить