Чем выражено подлежащее: 1)они все вместе пошли в лес искать друга 2)видали кто-т?? запел 3)дежурные внимательно проверяли входные билеты

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Чем выражено подлежащее: 1)они все вместе пошли в лес искать друга 2)видали кто-т?? запел 3)дежурные внимательно проверяли входные билеты

Автор: Гость