Чем выражено подлежащее: 1)они все вместе пошли в лес искать друга 2)видали кто-т?? запел 3)дежурные внимательно проверяли входные билеты
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Чем выражено подлежащее: 1)они все вместе пошли в лес искать друга 2)видали кто-т?? запел 3)дежурные внимательно проверяли входные билеты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) местоимение 2) неопределенное местоимение 3) существительное
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