Что называется платформой? Как возникли платформы искладчатые области?
География
Что называется платформой? Как возникли платформы искладчатые области?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приподнятые участки земной коры – это платформы . Площадь первых устойчивых участков постепенно увеличивалась за счёт их окраинных областей. Эти области постепенно теряли подвижность и наращивали более древние устойчивые участки —платформы. В эпохи активизации процессов внутри Земли возникали крупные разломы, материки раскалывались, расходились друг от друга, и на участках растяжения литосферы образовывалась новая тонкая океаническая кора. Так в процессе развития земной коры сложились самые крупные её структурные элементы выступы материков и впадины океанов. Платформы имеют обычно двухъярусное строение. Кристаллический фундамент сложен древними, смятыми в складки и сильно метаморфизованными породами . Поверх фундамента располагается осадочный чехол, в котором горные породы залегают в основном горизонтально. Места выхода кристаллического фундамент на поверхность называют щитами. Участки, на которых фундамент погружен и покрыт осадочным слоем, называют плитами.
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