Что называется платформой? Как возникли платформы искладчатые области?

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Приподнятые участки земной коры – это платформы . Площадь первых устойчивых участков постепен­но увеличивалась за счёт их окраинных областей. Эти области постепенно теряли подвижность и наращивали более древние устойчивые участки —платформы. В эпохи активизации процессов внутри Земли возникали крупные разломы, материки раскалывались, расходи­лись друг от друга, и на участках растяжения литосферы образовыва­лась новая тонкая океаническая ко­ра. Так в процессе развития земной коры сложились самые крупные её структурные элементы выступы материков и впадины океанов. Платформы имеют обычно двухъ­ярусное строение. Кристал­лический фундамент сложен древни­ми, смятыми в складки и сильно метаморфизованными породами . Поверх фундамента располагается осадочный чехол, в ко­тором горные породы залегают в основном горизонтально. Места выхода кристалли­ческого фундамент на поверхность называют щитами. Участки, на которых фунда­мент погружен и покрыт осадочным слоем, называют плитами.