Помогите сделать пожалуйста эти задания
Окружающий мир
Помогите сделать пожалуйста эти задания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. а) Океаны: Индийский, Тихий, Северный Ледовитый Моря: Охотское, Балтийское, Черное б) Материки: Антарктида, Евразия, Африка Острова: Гренландия, Сахалин, Новая Земля 5. а) 1 - горы 2 - полюс 3 - океан 4 - север ключевое слово - глобус б) 1 - водоемы 2 - материк 3 - глобус 4 - экватор ключевое слово - восток это стр 1
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