Помогите сделать пожалуйста эти задания

Окружающий мир
Помогите сделать пожалуйста эти задания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. а) Океаны: Индийский, Тихий, Северный Ледовитый     Моря: Охотское, Балтийское, Черное б) Материки: Антарктида, Евразия, Африка     Острова: Гренландия, Сахалин, Новая Земля 5. а) 1 - горы     2 - полюс     3 - океан     4 - север     ключевое слово - глобус б) 1 - водоемы     2 - материк     3 - глобус     4 - экватор     ключевое слово -  восток это стр 1
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