Помогите сделать пожалуйста эти задания

Гость: Гость:

4. а) Океаны: Индийский, Тихий, Северный Ледовитый Моря: Охотское, Балтийское, Черное б) Материки: Антарктида, Евразия, Африка Острова: Гренландия, Сахалин, Новая Земля 5. а) 1 - горы 2 - полюс 3 - океан 4 - север ключевое слово - глобус б) 1 - водоемы 2 - материк 3 - глобус 4 - экватор ключевое слово - восток это стр 1