Які два слова передає фонетичний запис:[мис'ц'і]??
Українська мова
Які два слова передає фонетичний запис:[мис'ц'і]??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мабудь: Мисці і місці
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